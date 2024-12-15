Появились кадры задержания подрывника автомобиля в Донецке

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Донецке местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля возле жилого дома по улице Университетская. Кадры с взрывом и задержанием опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

Автомобиль сдетонировал в центре города 9 декабря. В результате один мужчина погиб, а второй потерпевший получил ранения. СК возбудил уголовное дело.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы», — отметили в пресс-службе.

По данным следствия, задержанный житель Донецка подложил взрывчатку под машину и взорвал ее, когда подошли владельцы авто.

На допросе он признался, что действовал по указанию украинских спецслужб. За подрыв он хотел получить 10 тысяч долларов. Задержанный также рассказал, что из-за его действий погиб мужчина и пострадала его жена. Он назвал себя «отработанным материалом» и заявил, что сожалеет о своем поступке.