Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО

Видеозапись с задержанием троих подозреваемых в краже денег у участников СВО во Владимирской области опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их подозревают в присвоении более 11 миллионов рублей.

На кадрах видно, что одного человека задержали на улице. Двух других подозреваемых — в кабинетах. Задержанных доставили в отдел УМВД. Сотрудники полиции выложили денежные средства, обнаруженные в сумке одного из них. На столе оказались более 40 банкнот номиналом по две тысячи рублей.

В серии краж денег с банковских карт участников СВО заподозрили сотрудников пункта отбора на военную службу. Оформлявшие документы сотрудники присваивали сим-карты, к которым привязаны зарплатные карты.