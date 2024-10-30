Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО

Видеозапись с задержанием троих подозреваемых в краже денег у участников СВО во Владимирской области опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их подозревают в присвоении более 11 миллионов рублей.
На кадрах видно, что одного человека задержали на улице. Двух других подозреваемых — в кабинетах. Задержанных доставили в отдел УМВД. Сотрудники полиции выложили денежные средства, обнаруженные в сумке одного из них. На столе оказались более 40 банкнот номиналом по две тысячи рублей.
В серии краж денег с банковских карт участников СВО заподозрили сотрудников пункта отбора на военную службу. Оформлявшие документы сотрудники присваивали сим-карты, к которым привязаны зарплатные карты.
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