Появились кадры с парковки в Москве, где нашли тело убитого таксиста

В Москве нашли тело таксиста, который, по предварительным данным, мог стать жертвой преступников, что накануне устроили стрельбу при задержании на Рублевском шоссе. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

Как уточнили в Следственном комитете, сотрудники полиции проводили задержание подозреваемых по делу о похищении и убийстве 39-летнего мужчины в Пензенской области.

Позже следователи обнаружили на парковке в районе улицы Большой Филевской тело водителя такси с признаками насильственной смерти. Он привез подозреваемых из Самарской области в столицу. По предварительной версии, таксист согласился на поездку за 85 тысяч рублей, однако по прибытии пассажиры отказались платить.

По факту смерти водителя возбудили уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. Параллельно в Пензенской области продолжают расследование дела о похищении, убийстве и разбойном нападении.