Появились кадры нападения мужчины с ножом на подростка в Ростове-на-Дону

Мужчина с ножом напал на девушку и подростка, его задержали. Сейчас его личность устанавливается. Кадры нападения неизвестного на людей в Ростове-на-Дону попали в распоряжение 360.ru.

Судя по кадрам, мужчина шел за подростком к подъезду. Когда парень был у лифта, подозреваемый вытащил нож и стал бить по его голове. Юноша начал уворачиваться, и маньяк решил сбежать. В этот момент школьник кинулся за ним.

Полиция оперативно задержала мужчину, подозреваемого в нападении на подростка и девушку. По данным источника 360.ru, подозреваемый совершил преступления в один день. Юноша выжил, а девушка умерла в реанимации.

Мужчина выбирал в качестве жертв тех, кто был слабее его. В подъезде многоэтажки на улице Венеры он напал на девушку и нанес ей многочисленные ножевые ранения.