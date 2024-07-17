Появились кадры допроса растоптавшего крест дагестанского блогера

Растоптавший крест блогер из Дагестана раскаялся на допросе у следователя

Ставшего фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих дагестанского блогера задержали и доставили на допрос к следователю. Видео общения осквернителя православного креста и правоохранителей опубликовала пресс-служба московского главка СК.

Молодого человека в наручниках завели в кабинет. В ходе общения блогер заявил, что приносит извинения всем христианам.

«О содеянном жалею, и больше никогда такое не повторится», — заявил задержанный.

В пресс-службе СК уточнили, что в ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Криминалисты провели обыск в квартире блогера и забрали его мобильный телефон, а также другие важные для расследования дела вещи. Следователи пообещали изучить социальные сети молодого человека на предмет других преступлений, которые он совершил.

На скандальный стрим блогера, где он растоптал православный крест под оскорбления христиан, обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он призвал правоохранителей найти осквернителя и привлечь его к ответственности.

По данным следователей, прямой эфир с публичным кощунством блогер вел в минувшую пятницу, 12 июля. Личность молодого человека быстро установили, его задержали.