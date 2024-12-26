Появились фото найденного мертвым предполагаемого убийцы полицейского в Адыгее

Полиция обнаружила тело возможного убийцы адыгейского полицейского и его жены. Фотографии с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Мужчину объявили в розыск по делу об убийстве двух человек в Белореченском районе республики. Полиция разыскивала подозреваемого в течение 10 дней, в итоге его труп нашли неподалеку от поселка Гончарка. По данным источника 360.ru, рядом с телом находилась машина.

По версии следствия, подозреваемый в декабре перерезал горло 23-летнего сержанта и его 19-летней жены, а затем устроил в их квартире поджог. После этого он скрылся с места преступления на машине Ford Focus вишневого цвета.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования громкого дела и поручил объявить подозреваемого в розыск в ряде регионов.