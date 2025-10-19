Семь минут на ограбление века. Что известно о похищении драгоценностей из Лувра
Le Parisien: из Лувра украли ожерелье, брошь и тиару жены Наполеона
Неизвестные обнесли Лувр — вооруженные грабители проникли в музей и похитили множество бесценных украшений. Злоумышленники до сих находятся на свободе. Что известно к этому часу о преступлении века — в материале 360.ru.
Об ограблении одного из самых известных мировых музеев заявила министр культуры Рашида Дати. По данным газеты Le Parisien, несколько преступников разбили окна и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться.
С сегодняшнего дня музей временно перестал принимать посетителей.
«Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам», — отметила его пресс-служба.
Издание уточнило, что преступники в масках поднялись на грузовом лифте прямо в Галерею Аполлона, где хранятся многочисленные драгоценности. Министр внутренних дел и бывший начальник полиции Парижа Лоран Нуньес не исключил, что они могли использовать подъемник.
Он рассказал, что в ограблении участвовали как минимум три человека. Двое грабителей разрезали окно болгаркой, пока третий оставался снаружи. Преступники забрались в здание со стороны набережной Сены.
«Они действовали очень, очень быстро», — подчеркнул министр.
По его словам, преступники ограбили музей всего за семь минут, а потом скрылись — они направились на скутерах TMax в сторону автомагистрали А6.
Что украли
По информации Le Parisien, грабители похитили девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Источники издания уточнили, что пропали ожерелье, брошь, тиара и другие предметы.
«Их размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам», — добавила газета.
При этом преступники не стали похищать самый крупный бриллиант «Регент» массой более 140 карат.
Министр культуры Франции подтвердила, что при ограблении никто не пострадал.
«Я нахожусь на месте происшествия вместе с сотрудниками музея и полицией. Ведется расследование», — написала она в соцсети X.
Позже Le Parisien сообщила, что около Лувра обнаружили сломанную корону супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо.
«Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении [де Монтихо], которая была сломана», — отметило издание.
Прокуратура объявила о начале расследования по факту организованного ограбления. Примерную сумму ущерба министр внутренних дел называть не стал.
«Это бесценные экспонаты», — подчеркнул Нуньес.
Для поиска преступников полиция привлекла сотрудников BRB (Бригада розыска и реагирования).