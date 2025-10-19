Семь минут на ограбление века. Что известно о похищении драгоценностей из Лувра

Неизвестные обнесли Лувр — вооруженные грабители проникли в музей и похитили множество бесценных украшений. Злоумышленники до сих находятся на свободе. Что известно к этому часу о преступлении века — в материале 360.ru.

Об ограблении одного из самых известных мировых музеев заявила министр культуры Рашида Дати. По данным газеты Le Parisien, несколько преступников разбили окна и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться.

С сегодняшнего дня музей временно перестал принимать посетителей.

«Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам», — отметила его пресс-служба.

Издание уточнило, что преступники в масках поднялись на грузовом лифте прямо в Галерею Аполлона, где хранятся многочисленные драгоценности. Министр внутренних дел и бывший начальник полиции Парижа Лоран Нуньес не исключил, что они могли использовать подъемник.

Он рассказал, что в ограблении участвовали как минимум три человека. Двое грабителей разрезали окно болгаркой, пока третий оставался снаружи. Преступники забрались в здание со стороны набережной Сены.

«Они действовали очень, очень быстро», — подчеркнул министр.

По его словам, преступники ограбили музей всего за семь минут, а потом скрылись — они направились на скутерах TMax в сторону автомагистрали А6.