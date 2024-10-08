Похитившим мигранта для издевательств челябинским подросткам вынесли приговор

Реальные сроки от шести до девяти лет лишения свободы получили четверо подростков из Челябинской области, похитивших мигранта для издевательств. Об этом со ссылкой на городской суд Копейска сообщило Ura.ru .

Самый большой срок в девять лет колонии строгого режима получил лидер группы. На момент похищения иностранца для издевательств ему уже исполнилось 18 лет.

Его совершеннолетнего подельника приговорили к шести годам строгого режима. Еще два участника похищения, которые на момент совершения преступления не достигли 18 лет, получили по восемь лет колонии.

Суд установил, что осенью прошлого года группа подростков похитила приезжего из Таджикистана и вывезла в лес. На месте мужчину раздели, привязали к дереву, заставляли лаять под угрозой пистолета и грозили повесить.

Все издевательства юноши снимали на видео, а после выложили в социальных сетях, сообщив, что наказали иностранца за изнасилование двух школьниц.

Местные следователи проверили эту информацию, но никаких пострадавших девушек не нашли. Подростков задержали и обвинили в похищении и разбое.

Суд, кроме реальных сроков, также взыскал с участников группы более миллиона рублей в пользу потерпевшего.

В конце сентября этого года саратовские следователи завели уголовное дело после похищения предпринимательницы из Балакова. В ведомстве сообщили, что двое неизвестных подошли к женщине на бульваре Роз, силой усадили ее в машину и скрылись.