Похитивший кенгуру карлик жил с крокодилом

Карлик Иван Н., похищавший кенгуру из зоопарков, ранее пытался переехать в Сочи с крокодилом. Он пришел с рептилией в отдел МВД, чтобы там подписали разрешение на перевозку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мужчина жил в небольшом доме у церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области. Натуралист всегда был одиночкой и вел себя странно. Однажды он сжег мотоцикл местного жителя, сообщили журналисты. По их информации, карлика ловили из-за жестокого отношения к животным — он топил кошек.

В 2020 году Иван раздобыл крокодила и напугал односельчан. Мужчина хотел переехать с рептилией в Сочи, так как ей нужно тепло. Крокодила изъяли и передали ветеринарам.

Похитителя кенгуру задержали ярославские полицейские. Животное передали в местный зоопарк на передержку.