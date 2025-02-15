Похитившего немую школьницу мужчину задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали мужчину, который похитил 15-летнюю немую школьницу в районе улицы Куйбышева. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за похищение человека. Они провели осмотр происшествия и допросили свидетелей.

«Также следственные действия проводятся с мужчиной, который увел ребенка. По итогам произошедшему будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Shot, мужчина увел девочку прямо из машины ее родителей, которую припарковали у магазина. По словам очевидцев, школьница плакала и не хотела идти с похитителем.

Причиной похищения стала симпатия, которую екатеринбуржец испытывал к девочке, сообщил РЕН ТВ. Мужчина неоднократно видел школьницу в этом районе и воспылал к ней чувствами. Он привел ее к себе домой прямо к жене, которая не пустила подростка в квартиру.

Шокированный ребенок провел ночь в подъезде. Утром девочка пришла в аптечный пункт, откуда фармацевт вызвала ей скорую помощь. Школьницу привели в больницу, ее обследуют.

Ранее группа молодых людей похитила подростка из-за денежного долга в Стерлитамаке. Против подозреваемых завели уголовное дело.