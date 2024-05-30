Похитительница девочки в Ярославле заявила о давних планах украсть ребенка

СК: похитительница девочки в Ярославле заранее планировала украсть ребенка

Фото: Unsplash

Похитившая двухлетнего ребенка в Ярославле женщина призналась правоохранителям, что планировала украсть девочку заранее, предполагая, что с ней той будет лучше. Об этом сообщил представитель регионального управления СК в беседе с РИА «Новости».

«В ходе допроса она озвучила свою позицию: она посчитала, что девочке с ней, в Московской области, будет лучше. Не объяснила почему. Это ее личное убеждение», — сказал источник агентства.

По его словам, подозреваемую задержали, против нее возбудили уголовное дело. Женщина уже начала давать признательные показания.

Следователи выяснили, что задержанная родом из Ярославля. Она переехала в Подмосковье несколько лет назад. Иногда она ездила на родину к семье похищенной девочки, окружала ее вниманием и заботой, чтобы в будущем забрать себе.

О похищении ребенка стало известно 29 мая днем. Подозреваемая воспользовалась отсутствием родителей и увела девочку с детской площадки.

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