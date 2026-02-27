Похищенную в Смоленске девочку нашли в соседнем доме

Shot: в Смоленске похититель удерживал 9-летнюю девочку в 300 метрах от ее дома

Житель Смоленска, подозреваемый в похищении девятилетней девочки, удерживал ее в 300 метрах от собственного дома. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным канала, подозреваемый в похищении ребенка — 38-летний мужчина, на которого вышли, отследив его автомобиль. В салоне авто обнаружили женские волосы, которые могли принадлежать девочке, а также его сим-карту. Это дало правоохранителям дополнительные зацепки по делу.

Местные жители рассказали, что сожительница подозреваемого работала в подъезде похищенной девочки уборщицей. Она проходит по делу как свидетельница.

Все дни, пока ребенка искали, ее удерживали в 300 метрах от дома родителей на улице Маршала Еременко. С девочкой сейчас работают врачи, она находится в удовлетворительном состоянии. Правоохранители же устанавливают мотивы и обстоятельства похищения, работая с задержанным.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк показала кадры спасения похищенной девочки в Смоленске.