Пьяный водитель ВАЗа сбил мотоциклиста в Кургане

ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21070 и мотоцикла произошло накануне на перекрестке улиц Центральная — Загородная в Кургане. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.

Мужчина в пьяном состоянии и без водительских прав, управляя отечественным авто, наехал на мотоциклиста, а затем скрылся с места аварии.

Полицейские завели административные дела по нескольким статьям КоАП РФ. О состоянии мотоциклиста не сообщается.