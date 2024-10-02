Пьяный водитель ВАЗа сбил мотоциклиста в Кургане
ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21070 и мотоцикла произошло накануне на перекрестке улиц Центральная — Загородная в Кургане. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.
Мужчина в пьяном состоянии и без водительских прав, управляя отечественным авто, наехал на мотоциклиста, а затем скрылся с места аварии.
Полицейские завели административные дела по нескольким статьям КоАП РФ. О состоянии мотоциклиста не сообщается.
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