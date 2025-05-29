Погибший от взрыва в Ставрополе ветеран СВО знал возможного убийцу

Mash: подозреваемый в убийстве Гурциева был десантником и работал в конвое

Подозреваемый в убийстве первого заместителя мэра Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева знал погибшего лично. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, возможный убийца работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю и десять лет назад служил в десантных войсках. Соседи назвали 29-летнего подозреваемого немного странным, но вежливым человеком.

По их словам, он ездил только на такси. Также мужчина находится в черном списке Центробанка из-за подозрений в отмывании денег.

Специалисты проводят экспертизу двух телефонов задержанного. Они выяснят, договаривался ли подозреваемый о встрече в вечер убийства.

Гурциев стал жертвой взрыва, прогремевшего в Ставрополе в ночь на 29 мая. В организации теракта заподозрили безработного уроженца Кубани.