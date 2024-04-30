Поджигателей вертолета в Остафьеве заключили под стражу | 360°

Криминал 30 апреля 2024, 15:48 Поджигателей вертолета в Остафьеве заключили под стражу Суд отправил под стражу фигурантов дела о поджоге вертолета в Остафьеве Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Читать 360 в

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении фигурантов дела о поджоге вертолета на аэродроме в Остафьеве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция рассмотрела ходатайство следствия в отношении Станислава Хамидулина, Даниила Ямскова, Никиты Булгакова, Анастасии Молчалиной и Романа Яковца. Первого фигуранта завербовали спецслужбы Украины. Хамидулин взял на себя роль организатора преступной группы.

Реклама

Через интернет мужчина вовлек других россиян в осуществление плана за деньги. Фигуранты прибыли в Остафьево и подожгли вертолет.

«Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года», — заявили в пресс-службе.

Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Сотрудники ФСБ 29 апреля задержали пятерых подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32. Криминалисты нашли на месте случившегося бутылку с запахом горючего, монтировку, перчатки, проволоку, платок и сумку для сменной обуви.