Подсудимые напали на приставов в суде Пушкино

Участники банды во время приговора напали на приставов в суде Пушкино

Судебный процесс в Пушкинском городском суде над участниками преступной группировки сорвался. Подсудимые сломали клетку и напали на приставов. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На скамье подсудимых находились три человека. По данным источника 360.ru, один из обвиняемых пытался покончить с собой, пока другие начали раскачивать клетку. Находящихся за решеткой поддержали родственники, которые присутствовали на заседании.

Уголовное дело против участников завели после угона фуры с бытовой техникой российского ретейлера в декабре 2022 года. Заговорщики остановили большегруз, связали водителя и увезли товар. Похищенный шофер дождался, пока злоумышленники оставят его одного, освободился от веревок и позвал на помощь.

Бытовую технику злоумышленники перегрузили в свою машину, а фуру бросили. Там ее нашли сотрудники полиции. Товар злоумышленники продали за 200 тысяч рублей знакомому скупщику, а деньги разделили между собой.

Суд отправил двух обвиняемых на девять лет в колонию строгого режима. Третий участник останется в колонии на семь лет.