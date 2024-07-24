Подрывника машины в Москве поймали в Турции

Правоохранители задержали в Турции подозреваемого в подрыве внедорожника на севере Москвы. Об этом заявил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X .

По его словам, подозреваемого задержали в Бодруме. Он отметил, что в 10:30 по московскому времени с турецкими правоохранителями связались сотрудники российского подразделения Интерпола. Они сообщили, что в Турцию прибыл гражданин России, которого подозревают в подрыве автомобиля. В Бодрум мужчина прилетел прямым рейсом из Москвы.

«Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме», — заключил Ерликая.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался 24 июля во дворе жилого дома на севере Москвы. На момент взрыва в салоне внедорожника находились двое человек: мужчина и женщина. Соседка пострадавшей пары рассказала, что у них не было врагов, которые могли бы устроить покушение.