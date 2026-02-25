Подросток зарезал отца в Ленобласти

В Ленинградской области 15-летний подросток напал на отца в бане и ударил его ножом в шею. Мужчина скончался, сообщила пресс-служба регионального СК России.

Подросток напал на отца в Приозерском районе, когда они находились в бане на даче в поселке Кротово.

«В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес своему отцу один удар ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Подростка уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Кроме того, в суд подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

В ведомстве добавили, что по уголовному делу проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина три раза ударил прохожего ножом в спину около торгового центра «Лето», а потом сбежал со своей спутницей.