Неизвестный ранил ножом посетителя ТЦ на Пулковском шоссе в Петербурге

Правоохранители организовали проверку по факту нападения на мужчину в петербургском ТЦ. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, происшествие случилось в торговом центре на Пулковском шоссе. Там на посетителя напал неизвестный с ножом. У пострадавшего диагностировали ранение в области спины.

Предполагаемый злоумышленник и сопровождавшая его женщина успели скрыться. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.