Житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе | 360°

Криминал 16 мая 2024, 15:18 Житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе СКР: житель Саянска зарезал жену в ЗАГСе при подаче заявления на развод

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Житель Саянска сознался в убийстве жены. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы подать заявление на развод, но мужчина достал нож и несколько раз ударил 21-летнюю супругу, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Преступление произошло утром 16 мая. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы оформить развод. В какой-то момент 25-летний мужчина достал нож и нанес множество ударов жене. Она скончалась до приезда скорой помощи.

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Мужчину задержали сотрудники частного охранного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». На допросе мужчина признал вину и заявил, что раскаивается.

Пара заключила брак месяц назад, сообщил Telegram-канал Shot. У покойной осталась 11-месячная дочь.

В Курганской области по подозрению в убийстве жены задержали 53-летнего мужчину. Он заявил, что пошел на преступление из ревности.