Подросток в Москве расстрелял машину с мужчинами, которых посчитал евреями

В Москве 17-летний подросток поджег и расстрелял машину мужчин, которые, по его мнению, были евреями. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Юноша приехал в столицу из Крыма. В Южном окружном военном суде он признал вину в поджоге автомобиля и участии в National Socialism/White Power*. Эта организация призывает к захвату власти, пытается достичь своей цели с помощью поджогов и взрывов в административных зданиях и государственных учреждениях. В группировку подросток вступил в 2024 году.

«Для причинения ущерба собственнику автомобиля, которого он считал евреем, фигурант слил из бензобака мопеда около одного литра бензина, чтобы поджечь Opel Calibra, что он позже и сделал. Свою вину признал», — заявили правоохранители.

До этого юноша попытался испортить другую машину пострадавшего. Купил пусковое устройство ПУ-4, которое имеет схожий принцип с огнестрельным оружием. Подросток несколько раз выстрелил по машине. Повредить автомобиль не удалось, потому что он был без стекол.

После поджога подросток связался со своим куратором — попросил денег на адвоката.

Ранее житель Сочи сжег Porsche своей бывшей жены. Так он решил отомстить ей после развода.

* National-Socialism/White Power, NS/WP — террористическая группировка, запрещенная в России.