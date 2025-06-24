Подросток украл из парка Йошкар-Олы фигурку кошки за 110 тысяч рублей

Полицейские нашли украденную вандалами латунную кошку Ириску из парка в Йошкар-Оле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Марий Эл.

Фигурку, которую отломали от постамента в местном парке, вернули директору Центрального парка культуры и отдыха. Ириску похитили ночью 11 июня. По версии следствия, ее с металлической подставки клумбы снял 16-летний подросток.

После этого директор парка обратился в полицию и сообщил о пропаже. Он отметил, что ущерб составил 110 тысяч рублей.

На данный момент похищенное вернули директору парка. В ближайшее время ее установят на прежнее место.

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