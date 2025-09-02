Подросток показал, где прятал рюкзак для взрыва завода в Ижевске

Следственный комитет опубликовал кадры допроса подростков, задержанных за подготовку теракта на оборонном предприятии в Ижевске. На видео один из обвиняемых рассказал, что получил рюкзак с «посылкой» по заданию человека по имени Александр, с которым он познакомился в мессенджере.

«Там лежал портфель. Внутри какой-то предмет лежал», — сказал он.

Подросток пояснил, что не вскрывал сумку и хранил ее у себя дома, в шкафу. Позже, по его словам, он отвез рюкзак в условленное место и показал следователям, где именно оставлял «посылку».

Подросткам предъявили обвинение в покушении на теракт. По версии следствия, в июле 2025 года они через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, рассчитывая на быстрый заработок. Им передали самодельное взрывное устройство, но в августе при закладке у проходной завода двоих задержали сотрудники ФСБ. Суд арестовал всех троих.