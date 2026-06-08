Подросток погиб в Алтайском крае после падения на него футбольных ворот

СК завел дело после гибели подростка на спортивной площадке в Алтайском крае

Следователи Алтайского края установят обстоятельства гибели подростка на спортивной площадке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону .

«Вечером 7 июня 2026 года на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения в селе Тальменка, 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него не закрепленных металлических футбольных ворот», — напомнили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В рамках уголовного дела специалисты установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное функционирование пришкольной спортивной площадки.

Расследование дела поставили на контроль руководства следственного управления СК по Алтайскому краю.

В конце мая в Петербурге подросток погиб при попытке залезть на крышу дома.