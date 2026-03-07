Подросток поджег банкомат в Красногорске

Школьник устроил пожар в отделении банка в поселке городского типа Путилково в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По указанию неизвестных 16-летний подросток пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег банкомат. Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося.

Очевидец рассказал 360.ru, что прогремел мощный взрыв взрыв, на улице было много битого стекла.

«Проходил мимо, подросток уже был задержан», — добавил он.

ЧП произошло на первом этаже многоэтажки на Вольной улице. Подмосковная полиция установила, что подросток 2009 года рождения действовал по заданию неизвестных, которые связывались с ним по телефону. В результате ЧП никто не пострадал, огонь быстро потушили.

«Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — уточнили в МВД.

Ранее ФСБ задержала жителя Московской области по подозрению в поджоге вышек сотовой связи в Ногинске и Балашихе. На допросе мужчина признался, что действовал по заданию куратора.