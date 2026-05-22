Подросток по заданию кураторов поджег полицейские машины под Новосибирском

В поселке Краснообск под Новосибирском 17-летний подросток из Рязани поджег служебные автомобили местного отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Подозреваемого оперативно задержали, сотрудники МЧС потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что фигурант действовал по указанию внешних кураторов. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в главке.

На кадрах, опубликованных правоохранителями, подросток рассказал, что купил бензин на автозаправке и поджег машины.

Ранее в Краснодарском крае задержали двух подростков 17 и 18 лет за попытку поджога административного здания в станице Кавказской. Как выяснил Следственный комитет, они действовали по поручению украинских кураторов.