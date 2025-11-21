Подросток перерезал горло посетителю мемориала жертвам Холокоста в Берлине

В Германии начался суд над 19-летним беженцем из Сирии, который в поддержку «Исламского государства»* перерезал горло испанскому туристу в Мемориальном комплексе убитым евреям Европы в центре Берлина. Об этом сообщил Daily Mail .

Дебаты о проблеме иммиграции и безопасности в феврале спровоцировали серию смертельных нападений с ножом и наездов на автомобилях, совершенных мигрантами. Преступление в одном из крупнейших немецких мемориалов жертвам Холокоста стало одним из них.

Вассим Аль М, приехавший из Сирии как проситель убежища, отправил группировке ИГ* свою фотографию и предложил помощь. Неизвестно, что ответили террористы, но после этого за два дня до всеобщих выборов он покинул дом в Лейпциге и отправился в центр Берлина. Среди бетонных стел мемориала парень приметил 30-летнего туриста из Испании, подошел со спины и перерезал горло ножом — рана растянулась на 14 сантиметров.

Пострадавшему хватило сил выйти на улицу и позвать на помощь. Подозреваемого вывели из здания в следах крови. У него изъяли Коран и коврик для молитвы.

«[Обвиняемый] усвоил идеологию ИГ*, отверг западный образ жизни и был убежден, что священная война против неверных должна вестись по всему миру», — заявил прокурор в зале суда.

Серия преступлений продолжилась в июне. Мужчина на Mercedes протаранил толпу в Баварии, пострадали пять человек.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.