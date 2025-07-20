Подросток-насильник напал на двух женщин в течение часа в Петербурге

«Mash на Мойке»: юный насильник напал на двух женщин в Петербурге

Подозреваемого в жестоком изнасиловании и попытке изнасилования 17-летнего юношу задержали сотрудники полиции Санкт-Петербурга в Красном Селе. Подробности сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Первой пострадавшей от юного маньяка стала 59-летняя директор магазина. Охваченный сексуальным желанием молодой человек не обратил внимания на возраст и напал на женщину со спины, начав рвать на ней одежду.

В горячке насильник признавался жертве в любви и требовал не сопротивляться. Директор магазина вырвалась из цепких рук и успела нажать кнопку сигнализации. Напуганный насильник сбежал, не успев довести преступление до конца.

В течение получаса маньяк напал и на проходившую мимо 22-летнюю девушку. На этот раз насильник действовал лицом к лицу и сначала обезвредил свою жертву струей из перцового баллончика, а после потащил подальше в парк, где надругался.

Пострадавшие от нападения обратились в полицию. Правоохранители задержали юношу и предъявили ему обвинения.

В минувший вторник, 15 июля, подмосковные полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании ранее судимого жителя Свердловской области. Заявление на него написала жительница Егорьевска, распивавшая с ним алкоголь. В ходе посиделок у пары возник конфликт, злоумышленник изнасиловал хозяйку дома, несколько раз ударил ножом и уехал на ее машине.