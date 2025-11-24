Подросток напал с ножом на охранника ТЦ и полицейских в Москве

В Москве подросток в торговом центре напал с ножом на охранника. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Фигурант, находясь в торговом центре на Ореховом бульваре в городе Москве, напал на охранника, который ранее сделал ему замечание и нанес не менее двух ножевых ранений», — заявили в ведомстве.

Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь и отправили в больницу. В тот же день полицейские нашли подозреваемого — им оказался 16-летний подросток. Юношу задержали. Во время задержания он поранил еще двух полицейских. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Омске мужчина напал на 11-летнюю девочку с ножом. Школьница возвращалась домой с уроков. Незнакомец подошел к ней и спросил дорогу. Когда девочка отвернулась, чтобы указать путь, он ударил ее по голове и стал бить по лицу острым предметом.