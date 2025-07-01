Подросток избил девочку в лагере на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах против руководства детского лагеря «Альбатрос» на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По предварительным данным, руководители лагеря не обращали внимания на многочисленные жалобы на конфликты между отдыхающими. В частности, 2 июня на сайте 2GIS появился анонимный отзыв, в котором говорилось, что в лагерь приехали дети из неблагополучных семей, быстро сколотившие банду и установившие собственные порядки, а администрация на это лишь пожала плечами.

В результате в один из дней в интернете появилось видео, как подросток избивает ногами 13-летнюю девочку. Она получила травмы, ей предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Омской области возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей в лагере «Орленок».