Подросток-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Сергиевом Посаде

Тело 16-летнего подростка-инвалида нашли спасатели при тушении пожара, охватившего частный дом в деревне Машино-Дубки Сергиево-Посадского городского округа. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба подмосковного СК.

В ведомстве заявили, что пожар охватил частный дом утром во вторник, 25 февраля. В ходе тушения спасатели нашли тело погибшего в огне юноши. В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что погибшему было 15 лет.

По неизвестной причине подросток на непродолжительное время остался без присмотра взрослых. Ведомство взяло под контроль ход расследования.

В прокуратуре добавили, что точные причины возникновения огня установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

Сегодня стало известно об одном погибшем и двух пострадавших при пожаре, охватившем трехкомнатную квартиру в доме на Крикковском шоссе в Кингисеппе Ленинградской области. Пламя распространилось на площади в 40 квадратных метров. Заживо сгорел один жилец, с серьезными ожогами в больницу увезли 55-летнюю женщину. Также за медицинской помощью обратился еще один пострадавший.