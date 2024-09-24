Подростков — поджигателей вертолета на военном аэродроме арестовали в Омске

Двух 16-летних подростков арестовали в Омске по делу о поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Об этом сообщила пресс-служба омских судов.

Двух 16-летних жителей Омска заключили под стражу по обвинению в терроризме. Суд арестовал каждого из фигурантов на два месяца, до 21 ноября 2024 года. Содержать их будут в следственном изоляторе.

Подросткам пообещали 20 тысяч долларов за поджог военного вертолета. Молодые люди кинули в машину бутылку с коктейлем Молотова. На следствии они признались, что заказчик нашел их в Telegram и пообещал вознаграждение. Но после выполнения задания он исчез, переписку удалил и денег не выплатил.