Подростков — поджигателей вертолета на военном аэродроме арестовали в Омске

Двух 16-летних подростков арестовали в Омске по делу о поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Об этом сообщила пресс-служба омских судов.
Двух 16-летних жителей Омска заключили под стражу по обвинению в терроризме. Суд арестовал каждого из фигурантов на два месяца, до 21 ноября 2024 года. Содержать их будут в следственном изоляторе.
Подросткам пообещали 20 тысяч долларов за поджог военного вертолета. Молодые люди кинули в машину бутылку с коктейлем Молотова. На следствии они признались, что заказчик нашел их в Telegram и пообещал вознаграждение. Но после выполнения задания он исчез, переписку удалил и денег не выплатил.
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