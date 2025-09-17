Подростки унизили и избили 17-летнего инвалида в Омской области

В социальной сети разместили видео, на котором двое парней и три девушки заставили молодого парня встать на колени и извиняться, после этого его несколько раз ударили. По версии следствия, ранее молодые люди были в одной компании.

Одна из девушек в комментариях обвинила парня в преследовании. Она заявила, что тот отправлял ей фотографии половых органов, а также пнул ее в живот.

Следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в Челябинске суд арестовал школьников, которые входили в группировку, продвигавшие идеи «очистки города от бездомных». На счету молодых людей не менее пяти нападений — одно из них закончилось смертью пострадавшего.