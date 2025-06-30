Подростки спели гимн Украины в Тольятти

СК: в Тольятти завели дело на подростков, спевших песню про Бандеру

В соцсетях появились видеоролики, на которых подростки из Тольятти спели песню про националиста Степана Бандеру и гимн Украины. Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СК России по Самарской области.

По данным ведомства, во время мониторинга социальных сетей правоохранителей нашли видеозаписи, на которых группа школьников исполнила музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма. Кадры сняли в тольяттинском парке.

В ходе расследования следователи установили всех участников происшествия. Ими оказались выпускники одного образовательного учреждения города в возрасте от 17 до 18 лет.

С фигурантами проводят следственные действия, осматривают их мобильные телефоны и другие электронные устройства. Также назначена лингвистическая экспертиза.

Ранее в Волгограде задержали подростков, обвиняемых в создании экстремистского сообщества. Они поджигали автомобили, хозяевами которых были уроженцы стран ближнего зарубежья.