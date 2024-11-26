Подростки из Магаданской области организовали наркосеть в регионе

Двое подростков оказались руководителями преступной группы, торговавшей наркотиками в масштабе всей страны, сообщил источник «Известий» . По его словам, подозреваемых уже задержали — с ними работают правоохранители.

Собеседник издания уточнил, что несовершеннолетние контролировали отправку наркотиков и вербовку закладчиков в Магаданской области. Правоохранители вскрыли преступную сеть — задержанным уже предъявили обвинения по статьям о незаконном обороте запрещенных веществ и участии в преступном сообществе.

По данным журналистов, активную роль в управлении ОПГ сыграли девятиклассник и студент первого колледжа местного техникума. Молодых людей заподозрили в руководстве магаданского отделения наркосети. Подростки работали через интернет.

Два месяца назад житель Москвы заметил у себя под окном девушку, что-то ищущую среди листвы. Мужчина вызвал полицейских, но выяснилось, что девушке для поделки в детский сад нужны были веточки.