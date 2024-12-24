Подросткам-поджигателям снегоуборщика в Тобольске предъявили обвинения

СК: поджегших снегоуборщик в Тобольске подростков обвинили в совершении теракта

Двум подросткам, которые подожгли железнодорожный снегоуборщик, предъявили обвинение в совершении теракта. Об этом заявили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Действия обвиняемых квалифицированы по пункту „а“ части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — отметили в ведомстве.

Согласно версии следствия, в конце декабря этого года подростки умышленно подожгли снегоуборщик, который находился на станции Тобольск Свердловской железной дороги.

Сотрудники Регионального управления ФСБ России по Тюменской области и Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу задержали обвиняемых.

Двух подростков ранее арестовали в Ростове-на-Дону за поджог электровоза.