Подростка зарезали на школьной елке в Тыве

В Туве на территории школы в селе Кызыл-Мажалык во время новогоднего мероприятия погиб 17-летний подросток. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике .

По данным следствия, днем 27 декабря между двумя несовершеннолетними произошел конфликт. Один из участников — 17-летний студент 1 курса Ак-Довуракского горного техникума — нанес оппоненту удар ножом. Подросток скончался на месте от полученных ранений. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Раскрыть преступление удалось в короткие сроки. Как уточнили в МВД по Республике Тыва, подозреваемого задержали «по горячим следам». Им оказался бывший одноклассник погибшего, также 17 лет. Он доставлен в полицию для проведения следственных действий.

Ход проверки взяла на контроль прокуратура Республики Тыва. Ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц и соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних. На место происшествия выехала прокурор Барун-Хемчикского района.

