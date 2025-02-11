Подростка задержали в Бурятии за подготовку взрывов в школе

Сотрудники полиции задержали школьника за подготовку плана нападения на школу в одном из сел Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в ходе расследования на странице в соцсетях у 15-летнего подростка из села Усть-Баргузин нашли посты организации «Колумбайн»*.

Выяснилось, что дома юноша хранил схему здания школы с отмеченными на ней точками для взрыва или поджога, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. После задержания школьника допросили и отпустили под обязательство о явке.

Мать мальчика рассказала следователям, что над ребенком в школе издевались. Раньше он хорошо учился, но из-за буллинга сильно изменился. При этом женщина не замечала, чтобы подросток проявлял жестокость.

В Липецке подросток получил четыре года колонии за подготовку терактов в школах. В качестве тренировки подросток успел сделать самодельную бомбу, которую подорвал.

*«Колумбайн» — запрещенная в России террористическая организация.