Подростка в Новой Москве ранили из пневматики

В Новой Москве 12-летний мальчик получил ранение из пневматического пистолета, подростку оказали медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Следственные органы завели уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительным данным, в пострадавшего выстрелили другие подростки.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК России по Москве представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и ходе расследования уголовного дела.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный обстрелял детей из пневматики и попал одному мальчику в лицо. Пуля застряла в щеке у 12-летнего подростка, ему сделали операцию под общим наркозом. Второй школьник отделался синяками и ушибами.
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