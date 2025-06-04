Подростка в Новой Москве ранили из пневматики

СК завел дело после ранения ребенка в Новой Москве из пневматического пистолета

В Новой Москве 12-летний мальчик получил ранение из пневматического пистолета, подростку оказали медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следственные органы завели уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительным данным, в пострадавшего выстрелили другие подростки.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК России по Москве представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и ходе расследования уголовного дела.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный обстрелял детей из пневматики и попал одному мальчику в лицо. Пуля застряла в щеке у 12-летнего подростка, ему сделали операцию под общим наркозом. Второй школьник отделался синяками и ушибами.