Подростка в Башкирии зарезали за пакет с продуктами

СК задержал подозреваемого в убийстве ребенка за пакет с продуктами в Башкирии

В Башкирии 14-летнего подростка убили за пакет с продуктами. Подозреваемого уже задержали, сообщила пресс-служба СК по региону.

ЧП произошло днем 12 июня в селе Кандры в Туймазинском районе. Вооруженный ножом 21-летний мужчина напал на выходящего из магазина парня, нанес ему несколько проникающих ударов, схватил пакет и скрылся.

От полученных ранений несовершеннолетний умер недалеко от места происшествия. В тот же день нападавшего задержали.

СК решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Криминалисты провели осмотр места убийства, изъяли орудие преступления и допрашивают свидетелей нападения.

Днем ранее суд отправил под стражу 16-летнего подростка, который убил 55-летнего мужчину в его доме в Московской области. Также фигурант нанес ранения 13-летнему сыну погибшего, он находится в больнице.