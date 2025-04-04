Подростка, убившего опекуна в Железногорске, посадили на 3,5 года

Подростка в Железногорске обвинили в убийстве женщины, которая была его опекуном. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Против 16-летнего юноши возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, он жил в опекаемой семье с четырех лет.

«В вечернее время 1 октября 2024 года между опекуном и молодым человеком произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого он взял нож и нанес 54-летней женщине несколько ударов в область шеи и грудной клетки», — заявили в ведомстве.

На момент убийства в соседней комнате находилась престарелая мать погибшей. Позже она обнаружила тело дочери и обратилась в полицию. Подросток после случившегося лег спать. Утром отправился в школу, но по пути его задержали полицейские.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 года воспитательной колонии с применением мер медицинского характера», — отметили в СК.

Ранее девочка-подросток из Балашихи попросила знакомых убить ее мать за денежное вознаграждение. В итоге женщину избили и задушили. Школьницу приговорили к восьми годам и двум месяцам.