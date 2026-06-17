Подростка посадили на семь лет за попытку теракта в Воронежской области

В Воронежской области подросток получил семь лет лишения свободы за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Собранные следственными органами СК России по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 16-летнего жителя города Лиски», — заявили в ведомстве.

Юношу признали виновным по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывчатки, совершенных организованной группой с использованием интернета.

Следователи выяснили, что в мае прошлого года подросток переписывался в мессенджере с сотрудником спецслужбы Украины и согласился за деньги совершить теракт — взорвать машину военного.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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