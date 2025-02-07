Подростка из Татарстана обвинили в терроризме и госизмене

Несовершеннолетнего жителя Татарстана обвинили в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, 17-летний подросток через интернет связался с представителями украинской террористической организации летом 2023 года. За денежное вознаграждение он согласился передавать им информацию о расположенных в Казани предприятиях.

Весной 2024 года парня поймали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене. Расследование дело завершено и его направили для рассмотрения в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

В конце января 18-летнего жителя Курска приговорили к семи годам за госизмену и терроризм. Суд проходил в закрытом режиме, суть уголовного дела не сообщается — вероятно, из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.