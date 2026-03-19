Подростка из Пушкина могли убить после жалоб бывшей девушки

Мотивом убийства 17-летнего подростка в Пушкинском районе Петербурга могли стать обвинения со стороны его бывшей девушки. Об этом сообщили источники «Фонтанки» .

По предварительным данным, девушка рассказала своему знакомому, что ее бывший молодой человек якобы насиловал ее. После этого подозреваемый, как утверждает издание, начал планировать преступление.

На допросе 16-летний фигурант заявил, что готовился к убийству с начала месяца. По версии следствия, несколько дней назад он вместе с девушкой пригласил подростка на станцию Кондакопшино. Когда тот оказался на платформе, фигурант нанес сверстнику множественные ножевые ранения — от 10 до 15 ударов.

После убийства тело оттащили в лес. Позже подозреваемый вернулся на место, чтобы скрыть следы преступления. Задержали его, когда он пришел забрать инструменты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Издание утверждает, что подросток состоит на учете у психиатра.