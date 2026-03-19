Подростка из Пушкина могли убить после жалоб бывшей девушки
Мотивом убийства 17-летнего подростка в Пушкинском районе Петербурга могли стать обвинения со стороны его бывшей девушки. Об этом сообщили источники «Фонтанки».
По предварительным данным, девушка рассказала своему знакомому, что ее бывший молодой человек якобы насиловал ее. После этого подозреваемый, как утверждает издание, начал планировать преступление.
На допросе 16-летний фигурант заявил, что готовился к убийству с начала месяца. По версии следствия, несколько дней назад он вместе с девушкой пригласил подростка на станцию Кондакопшино. Когда тот оказался на платформе, фигурант нанес сверстнику множественные ножевые ранения — от 10 до 15 ударов.
После убийства тело оттащили в лес. Позже подозреваемый вернулся на место, чтобы скрыть следы преступления. Задержали его, когда он пришел забрать инструменты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Издание утверждает, что подросток состоит на учете у психиатра.