Управление безопасности Подмосковья раскрыло схему обмана с ошибочным переводом
Поступившие деньги на карту могут быть частью одной из мошеннических схем. Так злоумышленники пытаются обмануть жертву или втянуть в очередное финансовое преступление, предупредили в подмосковном управлении безопасности.
Человеку может прийти СМС в поддельного номера, в котором будет говориться о пополнении счета. Затем поступит просьба вернуть деньги, однако на деле никакого перевода не происходило.
Случаются и реальные переводы. Аферисты требуют отправить средства на другой счет, угрожая судом.
В ведомстве предупредили, если деньги предлагают перевести за вознаграждение, то есть риск стать посредником в преступной схеме. Распоряжаться переведенными деньгами тоже нельзя, поскольку это могут расценить как неосновательное обогащение.
Как правильно действовать при ошибочном переводе?
- Если вам поступило СМС с информацией о переводе, убедитесь, что деньги действительно поступили;
- Сохраните доказательства — скриншоты операций и сообщений;
- Обратитесь в банк и сообщите о некорректном переводе;
- Оформите возврат перевода через банк;
- Если вам поступил неожиданный перевод, и затем связался сам отправитель с просьбой вернуть деньги, не соглашайтесь. Даже если собеседник настойчив.
Напомним, что в прошлом году число денежных краж выросло на 74%, до 27,5 миллиарда рублей. При этом Банк России заблокировал почти 172 тысяч номеров мошенников, а также свыше 46 тысяч сайтов и страничек аферистов в соцсетях.