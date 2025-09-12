Управление безопасности Подмосковья раскрыло схему обмана с ошибочным переводом

Поступившие деньги на карту могут быть частью одной из мошеннических схем. Так злоумышленники пытаются обмануть жертву или втянуть в очередное финансовое преступление, предупредили в подмосковном управлении безопасности.

Человеку может прийти СМС в поддельного номера, в котором будет говориться о пополнении счета. Затем поступит просьба вернуть деньги, однако на деле никакого перевода не происходило.

Случаются и реальные переводы. Аферисты требуют отправить средства на другой счет, угрожая судом.

В ведомстве предупредили, если деньги предлагают перевести за вознаграждение, то есть риск стать посредником в преступной схеме. Распоряжаться переведенными деньгами тоже нельзя, поскольку это могут расценить как неосновательное обогащение.

Как правильно действовать при ошибочном переводе?

Если вам поступило СМС с информацией о переводе, убедитесь, что деньги действительно поступили; Сохраните доказательства — скриншоты операций и сообщений; Обратитесь в банк и сообщите о некорректном переводе; Оформите возврат перевода через банк; Если вам поступил неожиданный перевод, и затем связался сам отправитель с просьбой вернуть деньги, не соглашайтесь. Даже если собеседник настойчив.

Напомним, что в прошлом году число денежных краж выросло на 74%, до 27,5 миллиарда рублей. При этом Банк России заблокировал почти 172 тысяч номеров мошенников, а также свыше 46 тысяч сайтов и страничек аферистов в соцсетях.