«Подпрыгнули и взвизгнули». Очевидцы — о силе взрыва в Балашихе
Очевидцы назвали взрыв автомобиля в Балашихе очень громким и мощным
Жильцы дома в Балашихе, во дворе которого взорвался автомобиль утром 25 апреля, услышали очень громкий взрыв и испугались. Об этом они рассказали в беседе 360.ru.
«Гуляла с собакой, услышала очень громкий взрыв. Мы аж подпрыгнули и взвизгнули. <…> Потом я зашла домой, уже услышала, что куча машин, сирен», — поделилась одна из местных жительниц.
Очевидица призналась, что произошедшее ее напугало: в момент взрыва она могла проходить мимо и пострадать.
Другой местный житель рассказал, что тоже слышал очень громкий звук.
«Гулкий такой взрыв. Чувствовалось, что мощный. <…> У меня всякие мысли сразу появились. И самолет, и про взрыв мелькнула мысль», — объяснил он.
Двор из-за ЧП оцепили. Чтобы жильцы могли попасть домой, им открыли запасной вход.
Следователи установили, что на месте взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. У дома работают правоохранители. Видео с обстановкой во дворе опубликовал Следком.