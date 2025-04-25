Очевидцы назвали взрыв автомобиля в Балашихе очень громким и мощным

Жильцы дома в Балашихе, во дворе которого взорвался автомобиль утром 25 апреля, услышали очень громкий взрыв и испугались. Об этом они рассказали в беседе 360.ru.

«Гуляла с собакой, услышала очень громкий взрыв. Мы аж подпрыгнули и взвизгнули. <…> Потом я зашла домой, уже услышала, что куча машин, сирен», — поделилась одна из местных жительниц.

Очевидица призналась, что произошедшее ее напугало: в момент взрыва она могла проходить мимо и пострадать.

Другой местный житель рассказал, что тоже слышал очень громкий звук.

«Гулкий такой взрыв. Чувствовалось, что мощный. <…> У меня всякие мысли сразу появились. И самолет, и про взрыв мелькнула мысль», — объяснил он.