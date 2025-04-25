Автомобиль взорвался во дворе дома в Балашихе утром 25 апреля. В нем сдетонировала бомба мощностью более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине. О происшествии рассказал 360.ru очевидец — местный житель.
Он заявил, что взрыв было слышно за 300 метров. При этом сам момент детонации он не видел, потому что окна мужчины выходят на другую сторону.
Позже следователи установили, что при взрыве погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Верховный суд допустил применение ножей для самообороны
Конец «адской молотилке». ВС России уничтожили знаменитую пушку
Гузеева спустя 40 лет раскрыла правду о романе с Михалковым
Фигуристка Алена Косторная объявила о своей беременности
«Они еще дети». Инструктор ВСУ рассказал о новом формате мобилизации
«Дурная макака». В Раде раскрыли суть манипуляций Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте