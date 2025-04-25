Очевидец: взрыв автомобиля в Балашихе было слышно за 300 метров

Автомобиль взорвался во дворе дома в Балашихе утром 25 апреля. В нем сдетонировала бомба мощностью более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине. О происшествии рассказал 360.ru очевидец — местный житель.

Он заявил, что взрыв было слышно за 300 метров. При этом сам момент детонации он не видел, потому что окна мужчины выходят на другую сторону.

«Только пришел — послали подальше», — добавил собеседник 360.ru.

Позже следователи установили, что при взрыве погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.