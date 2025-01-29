Подпольную лабораторию по очистке драгметаллов накрыли в Подмосковье

ФСБ ликвидировала в Подмосковье подпольную лабораторию по очистке драгметаллов

Оперативники ФСБ накрыли в Московской области подпольную нарколабораторию, в которой очищали драгоценные металлы для вывода в теневой оборот или последующей контрабанды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФСБ уточнили, что в Подмосковье в сентябре 2024 года обнаружили подпольную лабораторию, производившую очистку от примесей драгоценных металлов химическим методом.

Также после переработки драгоценные металлы передавали лицам, проводившим поставки драгосодержащих сырьевых товаров. В последующем их вывозили за границу контрабандным способом или выводили в теневой оборот.

Всего силовики изъяли драгоценные металлы аффинированных гранул, растворов, концентратов и сырьевых товаров на сумму как минимум 11,8 миллиона рублей, а также оборудование для незаконной очистки драгоценных металлов от примесей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Уклонение от сдачи на аффинаж драгоценных металлов», расследование продолжается.

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