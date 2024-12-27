Организатор подпольного казино предстанет перед судом в ХМАО

В Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) 18-летний местный житель предстанет перед судом за открытие подпольного казино. Об этом Ura.ru проинформировала пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Так, в январе 2024 года молодой человек снял помещение на городском рынке Пыть-Яха и оснастил его необходимым оборудованием для проведения азартных игр. Он привлек к участию в незаконной деятельности 25-летнюю местную жительницу.

Доход от нелегального казино составил свыше 160 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.