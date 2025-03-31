Женщину из Сургута осудят за организацию подпольного казино в Нефтеюганске

Жительница Сургута пойдет под суд за организацию подпольного казино в Нефтеюганске. Об этом Ura.ru сообщили в прокуратуре ХМАО.

По данным следствия, в октябре–декабре 2024 года женщина проводила азартные игры с использованием оборудования в нежилом помещении Нефтеюганска. Доход от незаконной деятельности составил более 100 тысяч рублей.

За это преступление женщине грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.